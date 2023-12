Zalando Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zalando-Aktie liegt bei 53,33, was über dem Branchendurchschnitt von 30 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGVs wird die Aktie als "teuer" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zalando-Aktie liegt bei 64 für die letzten 7 Tage und bei 56,12 für die letzten 25 Tage. Auf dieser Basis wird die Aktie als "neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" durch die Redaktion führt. Es wurden auch 3 positive und 1 negative Signal herausgefiltert, was zu einer "guten" Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite der Zalando-Aktie beträgt 0 %, was 3,89 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.