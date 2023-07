Zalando Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

An der Börse Xetra notiert die Aktie Zalando am 25.07.2023, 00:58 Uhr, mit dem Kurs von 31.01 EUR. Die Aktie der Zalando wird dem Segment "Internet Einzelhandel" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 186,62 ist die Aktie von Zalando auf Basis der heutigen Notierungen 521 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (30,04) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zalando. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 2 "Buy"-Signale (bei 0 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Zalando verläuft aktuell bei 32,66 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 31,01 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -5,05 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 27,36 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Zalando-Aktie der aktuellen Differenz von +13,34 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".