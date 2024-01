Zalando-Aktie eilt von Tief zu Tief

Die Kursentwicklung der Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) treibt Anlegern seit Monaten die Tränen in die Augen. Seit Jahresbeginn hat der DAX-Titel bereits rund -25% an Wert verloren und fällt fast täglich auf ein neues Allzeittief. Auch am Mittwochmorgen ist das Papier des Online-Händlers mit einem Kursminus von über -5% der größte Verlierer im DAX. Wann hört dieser Kurssturz auf?