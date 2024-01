Zalando Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Zalando-Aktie hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zalando bei 27,14 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 21,45 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -20,97 Prozent zum GD200 und somit zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 22,19 EUR, was einen Abstand von -3,33 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zalando liegt bei 64,71, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Zalando in Bezug auf die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Zalando in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".