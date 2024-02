Zalando Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Zalando-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 24,62 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 19,02 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -22,75 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 20,01 EUR, was einer Abweichung von -4,95 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Rendite hat die Zalando-Aktie im vergangenen Jahr eine negative Rendite von -60,33 Prozent erzielt und liegt damit im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") um 60,93 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 5,48 Prozent, wobei Zalando aktuell 65,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zalando-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analytiker haben die Stimmung rund um Zalando auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind, aber in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut", während die Betrachtung von Handelssignalen zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt wird Zalando hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.