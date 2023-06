Zalando-Aktie: Wie steht es um die Zukunftsaussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Aktie des deutschen E-Commerce-Riesen Zalando hat sich in diesem Jahr bisher nicht besonders gut entwickelt. Seit Anfang Januar verzeichnet das Wertpapier ein Minus von 21 Prozent, obwohl es zwischendurch Aufschwungphasen gab.

Zalandos Kursziel wird auf 32 Euro reduziert: Georgina Johanan (JPMorgan)

Eine weitere eher schlechte Nachricht für die Zalando-Aktie kam am Donnerstag. Die Analystin Georgina Johanan von der US-Bank JPMorgan korrigierte ihr Kursziel für die Zalando-Aktie nach unten – um 18 Prozent. Das neue Ziel liegt nun bei 32 Euro statt zuvor bei 39 Euro, was dennoch über dem aktuellen Kursniveau liegt. Zur Mittagszeit am Donnerstag wurde die Zalando-Aktie mit einem Preis von 26,30 Euro gehandelt (Stand:29.06.2023,12:30 Uhr).

In ihrer jüngsten Studie prognostizierte Johanan ein fallendes Bruttowarenvolumen...