Zalando Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Aktienkurs von Zalando hat im letzten Jahr eine Rendite von -51,3 Prozent erzielt, was einen Rückgang von 48,14 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" (-3,17 Prozent) bedeutet. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -5,37 Prozent, und Zalando befindet sich aktuell 45,93 Prozent darunter. Aufgrund dieses negativen Vergleichs wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) verwendet. Der RSI von Zalando zeigt für den Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 53,43, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für den RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt der Wert bei 31,58 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zalando beträgt derzeit 47,08, was 49 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel) von 31 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält eine Bewertung als "Schlecht".

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Zalando in der Diskussionsintensität unterdurchschnittlich aktiv war, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Zalando in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".