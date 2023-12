Zalando Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Zalando beträgt das aktuelle KGV 53, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 28 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Zalando damit derzeit überbewertet, was der Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung einbringt.

Zu den weichen Faktoren bei der Aktienbewertung zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich hat Zalando in den vergangenen Monaten nur eine schwache Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Zalando aufgrund dieser Faktoren ein "Schlecht"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Zalando-Aktie ein Durchschnitt von 27,68 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,9 EUR, was einem Unterschied von -17,27 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 22,21 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,11 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurze Sicht und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zalando mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 4,05 Prozent. Die Differenz von -4,05 Prozent zur Branche führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für Zalandos Dividendenpolitik. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine negative Bewertung.