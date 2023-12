Zalando Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Zalando-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 27,68 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,9 EUR, was einem Unterschied von -17,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 22,21 EUR, was nahe am letzten Schlusskurs (+3,11 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zalando derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,05 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten darauf hin, dass Zalando insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Zalando liegt bei 45,93, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,03 und bestätigt somit die "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich für die Zalando-Aktie eine "Neutral"-Gesamteinschätzung aufgrund der technischen Analyse und des Sentiments.