Zalando Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Zalando wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 60,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Zalando weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 46,69 an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Zalando in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat Zalando in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 47,3 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Zalando um 46,6 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zalando aktuell bei 46,21, was über dem Branchendurchschnitt von 31,45 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Anleger-Stimmung bei Zalando in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Bei der Analyse der Diskussionen der vergangenen beiden Wochen zeigten sich mehrheitlich positive Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergibt 6 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält das Zalando-Wertpapier gemäß der verschiedenen Bewertungsfaktoren eine "Neutral"-Bewertung.