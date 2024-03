Zalando Aktie: Was für eine Niederlage!

Derzeit schüttet Zalando niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 4,01 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,01 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Zalando von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. In den letzten Tagen wurden hingegen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat zusätzlich 6 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Gemäß der technischen Analyse liegt der Durchschnitt der Zalando-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 23,27 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 22,11 EUR (-4,98 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 18,95 EUR, der letzte Schlusskurs liegt darüber (+16,68 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung für Zalando.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zalando beträgt 46, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Zalando damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.