Zalando Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Zalando wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel um +56,55% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Entwicklungen

Am 23.02.2024 verzeichnete Zalando einen Kursanstieg um +0,78%. Das Kursziel für Zalando wird auf 30,34 EUR geschätzt, und das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,80.

Kursentwicklung und Analystenmeinungen

In den letzten fünf Handelstagen, also einer kompletten Handelswoche, belief sich die Gesamtentwicklung auf -1,05%, was auf eine aktuell eher pessimistische Stimmung am Markt hinweist. Die Analysten hatten offenbar nicht mit einer solchen Entwicklung gerechnet, und die Stimmung ist dementsprechend eindeutig.

Einschätzungen der Bankanalysten

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels liegt bei 30,34 EUR, was ein Potenzial von +56,55% für Investoren bedeutet. Allerdings sind nicht alle Analysten angesichts des aktuellen schwachen Trends dieser Einschätzung.

Analysten-Ratings

Aktuell empfehlen 6 Analysten den Kauf der Aktie, während 18 weitere Analysten optimistisch, aber nicht euphorisch, zum Kauf raten. 10 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und empfehlen, die Aktie zu halten, während 1 Experte sogar zum sofortigen Verkauf rät. Somit sind immerhin +68,57% der Analysten noch optimistisch gestimmt.

Fazit und Guru-Rating

Die positiven Einschätzungen der Analysten werden durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die Zalando-Aktie scheint also trotz des aktuellen Trends weiterhin das Interesse von Analysten zu wecken und bietet Investoren möglicherweise eine vielversprechende Gelegenheit.

