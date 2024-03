Zalando Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Zalando-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 23,35 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,565 EUR, was einem Rückgang von 20,49 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 18,88 EUR, was einem Rückgang von 1,67 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zalando-Aktie beträgt 46, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,78 als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -3,99 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Dividendenpolitik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität mit einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.