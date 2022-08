Zalando-Aktie: Wachstum und verbesserte Profitabilität erwartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Zalando, eine führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle in Europa, erwartet eine verbesserte Profitabilität und eine Rückkehr zum Wachstum in der zweiten Jahreshälfte und bestätigt seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Im zweiten Quartal wuchs die Zahl der aktiven Kunden kontinuierlich auf über 49 Millionen (11% YoY). Im Zuge der Vertiefung der Kundenbeziehungen wuchs das Kundenbindungsprogramm Zalando Plus im Vergleich zum… Hier weiterlesen