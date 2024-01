Zalando Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zalando-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 64 auf, was laut Leitindex eine neutrale Bewertung bedeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 56,12, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit erhält Zalando insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Zalando ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 53,33, was 75 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft.

Was die Dividenden betrifft, liegt die Dividendenrendite von Zalando bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,89 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergab, dass Zalando in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen führte zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung als "gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden auch berechenbare Signale herausgefiltert, die zu einer überwiegend positiven Empfehlung für die Aktie führten.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung nach RSI, eine schlechte Einstufung aufgrund des hohen KGV und der niedrigen Dividendenrendite sowie eine insgesamt positive Anlegerstimmung.