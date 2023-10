Zalando-Aktie: UBS wirft Handtuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Der Wochenauftakt hat die Zalando-Aktie nicht verschont: Ein Minus von 3,1 % auf einen Schlusskurs von 20,42 EUR weckt Sorgen. Während UBS die Einstufung von “Buy” auf “Neutral” ändert und das Kursziel drastisch von 48 auf 26,50 EUR senkt, hält Deutsche Bank Research an einem “Buy”-Rating fest, obgleich das Kursziel von 37 auf 31,50 EUR korrigiert wird. Der ungewöhnliche Kontrast in den Analysen zeigt ein divergierendes Vertrauen in die Profitabilitätsstrategie des Online-Modehändlers.

UBS-Analyse: Skepsis trotz höherer Margen

UBS passt das Kursziel von 48 auf 26,50 EUR an

Wechsel von “Buy” auf “Neutral”

Fokus auf den abgezinsten Zahlungsstrom in der Bewertungsmethode

UBS-Analyst Yashraj Rajani hat in seiner Studie die Einschätzung für die Zalando-Aktie geändert. Während er höhere Margen begrüßt, hält er die Erwartungen...