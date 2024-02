Zalando Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Dividende von Zalando liegt mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,84 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Zalando eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Zalando in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Zalando momentan überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die technische Analyse wird Zalando sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs unter dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine eher negative Bewertung für Zalando, sowohl in Bezug auf die Dividende als auch auf die technische Analyse.