Zalando Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI für Zalando liegt bei 53,43, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 31,58 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Rating für Zalando.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Zalando ist generell negativ. In den letzten beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen diskutiert, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 2 schlechte und 1 gute Signal, was zu einer insgesamt schlechten Empfehlung für die Anleger-Stimmung führt.

Das Sentiment und der Buzz um Zalando wurden über einen längeren Zeitraum in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer schlechten Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine gute Einstufung für Zalando in diesem Punkt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Zalando im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,97 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,97 % ist. Dies führt zu einer schlechten Einstufung des Ertrags.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Zalando basierend auf dem Relative Strength Index, eine schlechte Anleger-Stimmung, eine gute Diskussionsintensität und eine schlechte Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.