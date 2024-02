Zalando Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Aktienkurs von Zalando verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60,33 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 6,36 Prozent, was bedeutet, dass Zalando im Branchenvergleich eine Underperformance von -66,69 Prozent aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 1,32 Prozent im letzten Jahr, wobei Zalando um 61,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Zalando auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,86 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,86 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zalando liegt bei 39, was im Vergleich zu einem KGV von 31,43 in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" als überdurchschnittlich betrachtet wird und darauf hinweist, dass Zalando aus fundamentaler Sicht überbewertet ist. Daher erhält Zalando in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Zalando liegt bei 51,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 63,59, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.