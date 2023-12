Zalando Aktie: So kann man sich irren!

Der Online-Modehändler Zalando verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,05 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Social Media-Diskussion, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Zalando eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die technische Analyse ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Abstands des Aktienkurses von der 200-Tage-Linie, während das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zu einem "Neutral"-Signal führt. In fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Zalando-Aktie aufgrund eines vergleichsweise hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 55,34 als "teuer" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

