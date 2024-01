Zalando Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Zalando: Langfristige Stimmung und Aktienkurs im Vergleich

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung zu Zalando lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten. Die aktuelle Aktivität im Netz ist jedoch eher schwach, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Zalando in diesem Punkt daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Zalando-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,33 Prozent erzielt, was 63,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 8,34 Prozent, wobei Zalando aktuell 68,67 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zalando-Aktie derzeit ein "Schlecht" ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 verlaufen unter dem aktuellen Kurs der Aktie, was auf eine negative Entwicklung hindeutet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Zalando derzeit eine Rendite von 0 % aus, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 % liegt. Aufgrund dieser Differenz wird auch die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.