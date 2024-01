Zalando Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Zalando eine Performance von -28,26 Prozent, was im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche einen Rückgang um 42,19 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Zalando mit -35,55 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Zalando in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Zalando liegt bei 64,71, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56 und wird ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Zalando eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zalando bei 27,14 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 21,45 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -20,97 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 22,19 EUR, was die Aktie mit einem Abstand von -3,33 Prozent als "Neutral" einstuft.

Insgesamt erhält Zalando daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den genannten Kategorien.