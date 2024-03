Zalando Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Derzeit schüttet Zalando niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 4,01 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,01 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Zalando-Aktie schloss am letzten Handelstag bei 22,11 EUR, was einem Unterschied von -4,98 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 23,27 EUR entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 18,95 EUR, was einer Steigerung von +16,68 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Zalando eine Performance von -49,15 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 0,89 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -50,04 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -1,65 Prozent, und Zalando unterperformte um 47,5 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Stimmungsbild rund um die Zalando-Aktie wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität deuteten auf eine starke Aktivität hin, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.