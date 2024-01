Zalando Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ für die Zalando-Aktie. An drei Tagen wurde positiv über das Unternehmen diskutiert, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Themen in Bezug auf Zalando. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die statistische Analyse großer historischer Datenmengen ergab in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Genauer gesagt gab es 9 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer entsprechenden Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Zalando-Aktie ein Durchschnitt von 25,91 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Schlusskurs von 16,35 EUR liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen Abweichungen von -36,9 Prozent bzw. -22,8 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung rund um die Zalando-Aktie wurde auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Zalando wurde als kaum vorhanden bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild eine Note von "Schlecht".

Abschließend wurde die Dividende von Zalando mit 0 % bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (3,85 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 3,85 Prozentpunkten führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.