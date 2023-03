Zalando Aktie: Neue Entwicklungen und Prognosen am Aktienmarkt

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Zalando-Aktie wird momentan von Analysten als “gut” bewertet. Diese Bewertung ergibt sich aus insgesamt 15 “guten”, 11 “neutralen” und 3 “schlechten” Einschätzungen in den letzten drei Monaten. Auch für den letzten Monat existieren ausgereifte Analysen. Hierbei erfolgten 18 gute, 12 neutrale und eine schlechte Bewertung, was kurzfristig betrachtet zu einer guten Gesamtbewertung führt.

Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (44.47) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 25.68 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 36,32 (was einer Empfehlung von EUR 44,47 entspricht).

Bedeutende Kursniveaus im Diagramm

Die Analyse des Schlusskurses der Zalando-Aktie über die letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von + 20,43 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs (36,32 EUR). Diese...