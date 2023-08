Zalando-Aktie: Mega Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Zalando-Aktie konnte zum Wochenstart leicht zulegen und schloss bei 26,66 EUR, was einem Plus von 0,15 % entspricht. Doch trotz dieser positiven Entwicklung werfen einige technische Indikatoren Fragen auf. Im Kontext des gleitenden Durchschnitts (GD-10) fällt auf, dass dieser rückläufig ist und der Kurs von Zalando darunter liegt, was kurzfristig bedenklich erscheint.

Herausforderungen und Chancen: Kursbewegungen im Fokus

Eine entscheidende Unterstützungszone liegt bei 26,39 EUR. Ihr Bestehen ist von großer Bedeutung, um einen möglichen Abwärtstrend abzuwenden. Sollte diese Zone jedoch nicht standhalten, könnten weitere Kursverluste drohen. Als markante Widerstandszone zeichnet sich der Bereich um 31,07 EUR ab. Ein Durchbruch über diese Marke könnte den aktuellen Abwärtstrend unterbrechen, während ein Verbleib darunter...