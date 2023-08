Zalando-Aktie: Kursziel von 39,78 EUR laut Analysten nicht richtig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Zalando-Aktie hat gestern an Wert verloren und liegt nun bei -2,35% am 11.08.2023. Die Entwicklung der letzten Handelswoche beträgt insgesamt -7,63%, was für eine momentan pessimistische Stimmung auf dem Markt spricht.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt hingegen bei 39,78 EUR und bietet somit ein Potenzial von +38,65%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Bewertung nach dem schwachen Trend der jüngsten Kursentwicklung.

Derzeit raten drei Analysten zum Kauf der Aktien und weitere 19 Experten sehen sie als optimistischen Kauf an. Elf Experten haben sich neutral positioniert und nur einer rät zum Verkauf sowie einer meint sogar sofortigen Verkauf. Somit sind immer noch +62,86% der Analysten optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Rating von 3,63 unverändert positiv.

Zusammenfassend:

