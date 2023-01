Zalando-Aktie: Kursziel mehr als verdoppelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Das Investmenthaus Bryan Garnier ist Zalando wohlgesonnen und verdoppelt mal eben das Kursziel. Analyst Clement Genelot sieht sehr optimistisch in die Zukunft und hebt seine Schätzungen für den Modehändler um 15% bis 2025 an. Zuvor gab Bryan Garnier eine Einstufung von “Sell” vor. Diese setzt das Investmenthaus nun auf “Buy” hoch. Seit September letzten Jahres besteht eine fahnenstangartige Aufwärtsbewegung. Auch wegen Shorteindeckung, dürfte diese möglicherweise noch nicht zu Ende sein. Die Bank of America schlägt ähnlich positive Töne wie Bryan Garnier an. Das Preisziel sieht das Analystenteam um Geoffroy de Mendez ebenso bei 50,00 EUR.

Zalando-Aktie handelt bereits fast im Zielbereich!

Ja, die Analysten heben ihre Preisziele kräftig zur Oberseite an. Allerdings handelt es sich hierbei lediglich um ein Hinterherlaufen. Inzwischen handelt der Aktienkurs bei fast 43,00 EUR. Das Preisziel könnte somit schnell erreicht werden. Alles in allem besteht aber die große Chance, dass ich tatsächlich eine nachhaltige Trendwende ausbildet. Hierzu muss das Tief vom Jahr 2022 überboten bleiben.

Die Trends sind bullisch!

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 21 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 70.00 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Zalando-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

Zalando kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Zalando jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Zalando-Analyse.

Zalando: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...