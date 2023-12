Zalando Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Zalando liegt das KGV mit einem Wert von 55,34 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser Wert entspricht einem Abstand von 95 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" von 28. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende liegt Zalando derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,05%. Dies entspricht einer Differenz von -4 im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Diese Konstellation führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zalando-Aktie liegt bei 43, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 47,06 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Zalando.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Zalando war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit insgesamt acht positiven und sechs negativen Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Zalando von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.