Zalando Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zalando liegt derzeit bei 55,34, was über dem Branchendurchschnitt von 28 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft. In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Zalando bei 28,17 EUR. Da der aktuelle Aktienkurs bei 21,67 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von -23,07 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Differenz bei -2,03 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. In Bezug auf die Dividendenrendite weist Zalando derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,05% auf, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Zalando eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. In Bezug auf die Anlegerstimmung haben die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Zalando von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.