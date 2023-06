Zalando-Aktie: Ist die Situation tatsächlich bedenklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Nach einem beeindruckenden Start in das Börsenjahr 2023 musste die Zalando-Aktie ab Februar kontinuierliche Verluste hinnehmen. Seit ihrem Jahreshoch Anfang Februar hat die Aktie des Online-Händlers rund 45 Prozent an Wert eingebüßt und nähert sich nun ihrem Fünfjahrestief aus dem September letzten Jahres. Steht es tatsächlich so schlecht um Zalando?

## Einige Analysten bleiben optimistisch

Aktuell werden Zalandos Geschäfte durch zwei Entwicklungen belastet: Zum einen führt die hohe Inflation zu geringeren Kaufkraft der Europäer, zum anderen zieht es die Kunden nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder stärker in den stationären Handel – beide Aspekte sind für einen Online-Händler problematisch.

Dennoch raten Experten des Analysehauses Stifel dazu, Zalando nicht voreilig aufzugeben. Obwohl sie ein schwaches zweites Quartal...