Zalando-Aktie: Herausforderungen und Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Nach verschiedenen Rückschlägen und einem nahezu katastrophalen Abwärtstrend zeigt sich die Zalando-Aktie in jüngster Zeit wieder etwas stabiler. In den vergangenen drei Wochen konnte das gebeutelte Papier um fast 30 Prozent zulegen, wodurch die Bullen bereits an der Marke des letzten 200-Tage-Durchschnitts kratzen. Dennoch scheinen sie noch nicht bereit zu sein, diesen Wert zu überschreiten.

In frühen Handelsphasen am Dienstag zeigte sich bei der Zalando-Aktie nur eine vorsichtige Aufwärtsbewegung. Bis zum Nachmittag war lediglich ein Anstieg von 0,8 Prozent auf bis zu 31,06 Euro zu verzeichnen. Sicherlich ist dies besser als die Kursstände vor einigen Wochen – gleichwohl bleibt mancher Wunsch der Aktionäre unerfüllt.

Pro und Kontra für Zalando

Zuletzt fand Zalandos Aktienkurs Unterstützung durch Hoffnungen auf eine...