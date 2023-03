Zalando Aktie: Geduld der Anleger gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

In den letzten drei Monaten wurde die Aktie von Zalando von Research-Analysten mit insgesamt 15 “Gut”, 11 “Neutral” und 3 “Schlecht” Bewertungen bedacht. Basierend auf dieser Bewertung leiten wir eine langfristige Einschätzung der Aktie als “Gut” ab. In kurzer Sicht, basierend auf den letzten durchgeführten Studien, wird die Aktie ebenfalls als “Gut” bewertet. In diesem Zeitraum wurden 18 Analysten sie als “Gut”, 12 als “Neutral” und nur einer als “Schlecht” eingestuft. Das mittlere Kursziel für Zalandos Aktie liegt bei €44,47, während der letzte Schlusskurs bei €33,81 lag. Somit ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 32,46 Prozent und somit auch eine klare Einstufung der Aktie mit einem Wert bei €44,47 basierend auf der Bewertung der Analysten.

Was sagt die Kursentwicklung von Zalando über das Unternehmen aus?

Das...