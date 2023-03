Zalando Aktie im Fokus: KGV sendet kritisches Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Bewertung von Unternehmen durch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist gebräuchlich, um deren Ertragskraft und -entwicklung mit anderen zu vergleichen. Momentan verzeichnet Zalando ein KGV von 559, während Unternehmen im Bereich des Internet-Einzelhandels durchschnittlich bei 29.78 liegen. Grundlegend betrachtet scheint Zalando demnach überbewertet zu sein.

Zalando-Aktie: Technische Analyse des Kursverlaufs im Fokus

Die Zalando-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 30.17 EUR. Am letzten Handelstag erreichte sie einen Schlusskurs von 34.53 EUR, was einem Anstieg um 14.47 Prozent entspricht, und somit eine “Gut”-Bewertung aus charttechnischer Sicht erzielt.

Neben dem langfristigen Vergleich mit dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der kurzfristige Vergleich mit dem...