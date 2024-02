Zalando Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Zalando hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,3 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt um 6,36 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Zalando im Branchenvergleich um -57,66 Prozent unterperformt hat. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 0,5 Prozent, wobei Zalando 51,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Zalando derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,21 EUR, während der Kurs der Aktie (19,82 EUR) um -18,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 19,71 EUR, was einer Abweichung von +0,56 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Zalando eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Zalando wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Zalando weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.