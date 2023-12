Zalando Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Aktienkurs von Zalando zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" eine Rendite von -28,26 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite von 13,12 Prozent in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt Zalando mit einer Rendite von 41,38 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Zalando liegt bei 64,34 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Zalando liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hingegen weist eine Dividendenrendite von 3,94 auf, was zu einer Differenz von -3,94 Prozent zur Zalando-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger bei Zalando in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der letzten Tage im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 1 Schlecht- und 3 Gut-Signale, was zu einer insgesamt "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Zalando-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Zalando jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Zalando-Analyse.

Zalando: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...