Zalando Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Zalando hat kürzlich die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien auf sich gezogen. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, aber in den letzten Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt sieben (5 Schlecht, 2 Gut). Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht" Signal in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zalando bei 46, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (KGV von 31,83) über dem Durchschnitt liegt. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, wird Zalando als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Hingegen wurde während der letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Zalando in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -17,24 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dagegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.