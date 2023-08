Zalando Aktie - Bankanalysten sehen Kursziel bei 39,78 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Aktie von Zalando hat gestern an der Börse einen Rückgang von -0,04% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen beträgt das Ergebnis insgesamt -0,45%. Die Marktmeinung scheint momentan relativ neutral zu sein. Allerdings sind sich die Analysten in den Bankhäusern einig: Das wahre Kursziel von Zalando liegt bei 39,78 EUR.

• Zalando: Am 25.08.2023 mit -0,04%

• Das Kursziel von Zalando liegt bei 39,78 EUR

• Guru-Rating von Zalando bleibt das selbe mit 3,63

Wenn diese Prognose eintrifft, eröffnet dies Investoren ein Potenzial für eine Renditeerwartung in Höhe von +50,40%. Derzeit teilen jedoch nicht alle Analysten diese Einschätzung und einige bleiben neutral oder pessimistisch.

Das sogenannte “Guru-Rating” für die Aktie bleibt unverändert auf dem Niveau “ALT”. Momentan empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktien und...