Zalando Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Aktienkurse können nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Zalando untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten beiden Tagen vor allem negative Themen rund um Zalando diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Zudem wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert, wobei neun konkret berechnete Signale zur Verfügung standen (9 "Schlecht", 0 "Gut"), was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führte. Insgesamt wird Zalando hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Zalando-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,33 Prozent erzielt, was 62,76 Prozent unter dem Durchschnitt (2,43 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 8,02 Prozent, und Zalando liegt aktuell 68,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zalando bei 39,22 und damit über dem Branchendurchschnitt von 31,59 Prozent. Daher wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Zalando beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 26,75 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Zalando somit mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.