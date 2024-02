Zalando Aktie: Anleger sollten dies wissen!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Zalando diskutiert. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wurde heute eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie abgegeben. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Zalando insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zalando liegt bei 39,22 und ist damit höher als der Durchschnitt der Vergleichsbranche von 31. Eine hohe KGV zeigt, dass die Aktie teuer ist. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Zalando im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,33 Prozent erzielt, was 60,58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 4,91 Prozent, und Zalando liegt aktuell 65,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bekommt die Aktie insgesamt ein "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie der Zalando verläuft bei 24,54 EUR, und der Aktienkurs liegt bei 18,975 EUR, was einer Abweichung von -22,68 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist die Differenz -4,93 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Basierend auf diesen Analysen erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.