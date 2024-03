Zalando Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Stimmung und das Interesse an Zalando lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergeben interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Momentan weist die Aktie eine durchschnittliche Aktivität auf, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich für Zalando in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie bei 19,8 EUR, was einer Entfernung von -16,17 Prozent vom GD200 (23,62 EUR) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Hingegen zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 19,21 EUR. Dies bedeutet ein "Neutral"-Signal, da der Abstand +3,07 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Zalando-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne klare Richtung in positiver oder negativer Hinsicht. Allerdings haben sich Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zalando unterhalten. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, konkret 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 2 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Zalando derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 4,03 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,03 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.