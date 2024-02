Zalando Adr Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Zalando. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 26,04 Punkte, was bedeutet, dass Zalando derzeit überverkauft ist und die Aktie somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Zalando weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Unter dem Strich wird Zalando für diesen Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel, 3,95). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Zalando-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Zalando im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Zalando, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Aktivitäten zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist die Aktie von Zalando mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 47,08 auf Basis der heutigen Notierungen um 48 Prozent höher bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (31,75). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.