Zalando Adr Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Signal für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Zalando diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings konzentrierte sich der Markt in den letzten Tagen insbesondere auf negative Themen rund um Zalando, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Analytische Studien zeigten, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit vier negativen Signalen und keinem positiven. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Signal auf dieser Ebene. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat Zalando in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -57,66 Prozent verzeichnet, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 6,36 Prozent gestiegen sind. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 0,5 Prozent, was bedeutet, dass Zalando 51,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Aktie von Zalando hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 47,08, was 48 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 31,75. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zalando derzeit ein "Schlecht" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 24,21 EUR, während der Kurs der Aktie bei 19,82 EUR um -18,13 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 19,71 EUR, was einer Abweichung von +0,56 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".