Zalando Adr Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zalando liegt bei einem Wert von 53 und ist damit über dem Durchschnittswert der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (KGV von 30,35). Dies entspricht einem Überbewertungsgrad von ca. 76 Prozent, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Zalando in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Zalando liegt bei 64,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 59,31 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Zalando bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 3,94 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Zalando in verschiedenen Bereichen wie Fundamentaldaten, Sentiment und RSI eine eher schlechte Bewertung erhält, während das gestiegene Interesse in den sozialen Medien als positiver Aspekt zu verbuchen ist.