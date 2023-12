Zalando Adr Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Dividende einer Aktie wird üblicherweise als Dividendenrendite in Bezug zum aktuellen Aktienkurs angegeben. Diese Kennzahl unterliegt börsentäglichen Schwankungen und ist somit dynamisch. Zalando hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche weist einen Wert von 4,05 auf, was zu einer Differenz von -4,05 Prozent zur Zalando-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält Zalando von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI der Zalando liegt bei 45,93 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 45,03 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Auch das Sentiment und der Buzz im Netz spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität der Zalando-Aktie im Netz zeigt eine schwache Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für Zalando.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Zalando im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,26 Prozent erzielt, was 37,84 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 8,53 Prozent, und Zalando liegt aktuell 36,79 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.