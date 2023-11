Zalando Adr Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Anleger sind derzeit in Bezug auf Zalando eher neutral eingestellt, wie eine Analyse der Diskussionen in Social Media zeigt. In den letzten Tagen gab es sowohl positive als auch negative Tage, aber insgesamt überwiegt die neutrale Haltung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls überwiegend schlechte Handelssignale berechnet. Insgesamt erhält Zalando daher eine neutrale Bewertung für die Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht sieht es für die Zalando-Aktie ebenfalls nicht gut aus. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 31,24 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag nur 23,15 EUR betrug. Das bedeutet einen Unterschied von -25,9 Prozent und eine schlechte Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 24,23 EUR, was einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs entspricht (-4,46 Prozent). Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung aus technischer Sicht.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt nur wenig Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmung. Daher wird Zalando in Bezug auf diesen Faktor als schlecht bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt, zeigt, dass die Zalando-Aktie auf kurzfristiger Basis überverkauft ist. Daher erhält sie in diesem Punkt eine positive Bewertung. Auf längerfristiger Basis ist der RSI jedoch neutral. Insgesamt erhält Zalando eine gute Bewertung für den RSI.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Anleger und die charttechnische Analyse eine neutrale Haltung gegenüber Zalando zeigen, während die Kommunikation im Netz und der RSI eine negative bzw. positive Bewertung liefern.