Zaim Credit Systems Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Bei Adalan Ventures wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Adalan Ventures-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt jedoch, dass Adalan Ventures überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Adalan Ventures festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger kann auch den Aktienkurs beeinflussen. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Meinungen neutral waren, und die Diskussionen rund um Adalan Ventures in den letzten Tagen ebenfalls neutral waren. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,37 GBP für den Schlusskurs der Adalan Ventures-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,045 GBP, was einem Unterschied von -96,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu weiteren "Schlecht"-Bewertungen führt.

Insgesamt erhält Adalan Ventures anhand dieser Analysepunkte eine negative Gesamtbewertung.