Zai Lab Ltd Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Zai Lab-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine negative Tendenz. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 21,33 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 15,64 HKD liegt, was einer Abweichung von -26,68 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (19,21 HKD) weicht mit -18,58 Prozent vom letzten Schlusskurs ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Zai Lab-Aktie von charttechnischer Sicht aus betrachtet eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 71, was auf eine Überbewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (70,46) deutet auf eine Überbewertung hin. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Zai Lab-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, während die Diskussionsintensität unverändert blieb.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Einschätzung wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Insgesamt wird die Zai Lab-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet und erhält somit ein "Gut"-Rating.