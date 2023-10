Zahl der toten US-Amerikaner bei Hamas-Angriffen steigt auf 27

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der bei Angriffen islamistischer Hamas-Terroristen in Israel getöteten US-Amerikaner ist nach Angaben aus dem Weißen Haus auf mindestens 27 gestiegen. Zuvor hatte Washington mindestens 25 tote US-Staatsbürger gemeldet. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, sagte am Donnerstag in Washington, 14 US-Bürger würden weiter vermisst. Zudem hieß es, dass die US-Regierung weiterhin davon ausgehe, dass es sich bei den von der Hamas verschleppten Amerikanern um weniger als eine Handvoll Menschen handele. Die Frage einer Journalistin, ob die US-Regierung noch immer nichts über den Zustand der amerikanischen Geiseln wisse, bejahte Kirby./trö/DP/he