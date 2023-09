Zahl neuer Industrieroboter steigt weiter

STUTTGART (dpa-AFX) - Der weltweite Absatz von Industrierobotern hat 2022 auf hohem Niveau zugenommen. Im vergangenen Jahr wurden 553 052 neue Anlagen in Fabriken rund um den Globus installiert, wie die International Federation of Robotics (IFR) am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum bisherigen Rekordwert aus dem Jahr 2021 entspricht das einem Plus von etwa fünf Prozent. Der Absatz von Industrierobotern hatte 2021 erstmals die Marke von einer halben Million überschritten. Der Grund war die Konjunkturerholung nach dem ersten Corona-Jahr.

Für das laufende Jahr erwartet der Verband trotz weltweiter Konjunkturabkühlung weiteres Wachstum von etwa 7 Prozent auf mehr als 590 000 installierte Einheiten. 2024 dürfte dann die Marke von 600 000 Robotern überschritten werden, hieß es.

Deutschland verzeichnete im vergangenen Jahr hingegen ein leichtes Minus. Die Anzahl neu installierter Roboter ging laut IRF um rund 1,1 Prozent auf 25 636 zurück. Insgesamt waren in der deutschen Industrie 259 626 Roboter im Einsatz - und damit etwa 5 Prozent mehr als 2021. Ihre Spitzenposition als am stärksten automatisierte Volkswirtschaft Europas kann die Bundesrepublik damit aber behaupten./jwe/DP/men